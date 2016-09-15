疑颱風積水打滑 墾丁男子翻車無生命跡象
2016-09-15 11:47
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕莫蘭蒂颱風對恆春半島重創，不少道路積水泥濘，早上八時許，一名高雄籍男子駕車北上台26線台灣牛路段，疑因路面積水打滑撞上公車站牌翻覆，人遭拋出車外無生命跡象，送南門醫院急救中。
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