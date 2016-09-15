男子屢對警員飆國罵 再犯判刑3個月

2016-09-15 11:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］48歲葉姓男子今年2月12日下午5點多，在桃園警分局埔子派出所前叫囂，對姜姓警員連飆「三字經」、「五字經」髒話，被依侮辱公務員罪送辦時，他辯稱「這只是我的口頭禪」、「我是在發洩情緒」，由於葉男過去有多次侮辱公務員前科，檢察官認為他藐視公權力與公務員、惡性重大，建請法官依法量刑，葉男在庭訊時才坦承犯行，桃園地院關審結依侮辱公務員罪判處他3個月徒刑，如易科罰金以1000元折算1日。

判決指出，葉男曾在89年因侮辱公務員罪、暴行妨害公務罪，經分別判處有期徒刑4月及6月確定，又在104年間因侮辱公務員罪、暴行妨害公務罪，被判處應執行拘役40天確定，葉男在警訊時一再否認犯行，辯稱三字經、五字經僅是口頭禪、發洩情緒，庭訊時已坦承犯行。