工廠清晨大火 廠內外勞緊急疏散

2016-09-15 11:14

〔記者林孟婷／台南報導〕台南市永康區一間刺繡網布工廠，今日清晨6點多發生大火，火勢一度猛烈、濃煙密佈，居住在廠區內的外籍勞工被緊急疏散，經過消防人員全力灌救，火勢獲得控制、無人傷亡。

該間工廠為2層樓鐵皮加蓋工廠，消防人員獲報抵達時，發現火勢猛烈、工廠內竄出火勢冒出濃煙，得知廠內有29名外籍勞工還在宿舍內，緊急進行疏散，有些外籍勞工還在睡夢中被叫醒，看到一旁工廠冒出熊熊火勢嚇得不知所措。

消防單位出動10個分隊、近百人進行撲滅火勢，不到半個小時火勢獲得控制，初估燃燒面積達250平方公尺，消防人員進入現場清查，所幸無人受困受傷，真正的事發原因還有待調查。