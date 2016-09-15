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莫蘭蒂海、陸警 11:30將解除
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西子灣落海船員死亡 成為莫蘭蒂颱風首位罹難者

莫蘭蒂颱風侵襲，昨晚間約6時許高雄港一港口北堤發生避風的大型漁船，禁不起強風吹襲而傾斜，有1漁民落海，今日凌晨搜救隊員撈起遺體。（資料照，記者黃志源攝）

2016-09-15  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕高雄受到莫蘭蒂颱風肆虐，昨日下午5時左右在西子灣北側防坡堤發生漁船碰撞事故，有1位漁民落海失蹤，今日凌晨在附近海面上發現浮屍，確認為漁船船員。

據《蘋果日報》報導，海巡隊員在今天凌晨0時45分獲報，擱淺漁船的周遭海面上有人載浮載沉，救難人員打撈後發現落水者已明顯死亡，通報船公司後，確認是昨日下午落海的船員，這也是莫蘭蒂颱風造成的首位罹難者。

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