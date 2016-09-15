| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
 首頁 > 社會

鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔

2016-09-15  00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山區三民路深夜驚傳有房屋坍塌，造成1對葉姓兄弟檔受困，警消現場拉起封鎖線，救出葉姓兄弟檔。

兄弟檔年齡分別是77及81歲，其中葉兄身體擦傷，警消協助送醫，所幸沒有生命危險。

廣告
  • 警消救出葉兄送醫。（記者陳文嬋翻攝）

    警消救出葉兄送醫。（記者陳文嬋翻攝）

  • 警消救出葉弟。（記者陳文嬋翻攝）

    警消救出葉弟。（記者陳文嬋翻攝）

  • 葉家因強颱坍塌，警消到場救人。（記者陳文嬋翻攝）

    葉家因強颱坍塌，警消到場救人。（記者陳文嬋翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兄弟 崩塌 警消
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.