| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
 首頁 > 社會

日籍旅客搭車掉手機 暖警幫忙找回它

2016-09-14  23:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕伴夫攜子來台旅遊的日籍旅客藤姓女子，下午搭乘計程車由迪化街離開到台北警察署附近下車，意外將手機遺落，藤女急得哭了出來，趕緊問了民眾派出所的位置求助，員警受理後先安撫情緒，再循線找到計程車，他們感謝員警協助，覺得台灣充滿人情味，警方促成一場國民外交。

大同警分局寧夏路派出所表示，藤女一家三口搭計程車，下車疏忽將手機留在車上，等她察覺車子已離開，警員游家仁受理後，以流利英語詢問案情，協助釐清。

游員仔細調閱路口監視器，並比對藤女一家三口當時下車的時間和地點，過濾計程車的車型，終於找到薛姓司機，經以警政系統聯繫上司機後，半小時內便將手機送回歸還。

廣告
  • 日籍旅客藤姓女子，感謝警員游家仁幫她找回手機。（記者陳恩惠翻攝）

    日籍旅客藤姓女子，感謝警員游家仁幫她找回手機。（記者陳恩惠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 手機 旅客 日本 警察
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：日籍旅客搭車掉手機 暖警幫忙找回它


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.