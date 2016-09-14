日籍旅客搭車掉手機 暖警幫忙找回它

2016-09-14 23:56

〔記者陳恩惠／台北報導〕伴夫攜子來台旅遊的日籍旅客藤姓女子，下午搭乘計程車由迪化街離開到台北警察署附近下車，意外將手機遺落，藤女急得哭了出來，趕緊問了民眾派出所的位置求助，員警受理後先安撫情緒，再循線找到計程車，他們感謝員警協助，覺得台灣充滿人情味，警方促成一場國民外交。

大同警分局寧夏路派出所表示，藤女一家三口搭計程車，下車疏忽將手機留在車上，等她察覺車子已離開，警員游家仁受理後，以流利英語詢問案情，協助釐清。

游員仔細調閱路口監視器，並比對藤女一家三口當時下車的時間和地點，過濾計程車的車型，終於找到薛姓司機，經以警政系統聯繫上司機後，半小時內便將手機送回歸還。