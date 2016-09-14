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竊賊從天而降？ 抽屜6萬外幣不翼而飛

2016-09-14  23:15

［記者游承霖／新北報導］新北市淡水1名楊姓女子獨自1人在外租屋，日前返家驚覺屋內天花板破裂疑似遭人闖入，打開抽屜一看，折合新台幣6萬元的外幣不翼而飛，調閱監視器後竟發現，2名竊賊持工具撬開鐵門後，爬上天花板，闖入屋內伺機行竊，所幸警方獲報後積極調閱監視器，迅速將2人逮捕。

警方調查，35歲的黃姓男子以及36歲的侯姓男子，2人一組在新北市淡水地區犯下多起竊案，他們專挑鐵欄間隔較大的舊式鐵門下手，趁著學生返家人煙較少的時候下手，其中1人把風，另1人拿出預藏的工具，站上機車將鐵門撬開，進入屋內後，再爬上天花板，從天而降闖入屋內行竊，從事旅遊業的楊姓小姐，返回租屋處發現房間天花板破了1個大洞，天花板的輕鋼架明顯露出，趕緊檢視屋內是否有財務損失，打開抽屜一看，驚覺原本放在裡面折合台幣6萬元的法郎遭竊，立即報警。

警方獲報透過監視器發現，侯姓男子還用白色毛巾遮住臉部企圖躲避查緝，所幸警方後續掌握2人身分，將2人逮捕。

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  • 黃姓男子及侯姓男子2人一組，1人把風，1人撬開鐵門。（記者游承霖翻攝）

    黃姓男子及侯姓男子2人一組，1人把風，1人撬開鐵門。（記者游承霖翻攝）

  • 黃姓男子及侯姓男子2人一組，1人把風，1人撬開鐵門。（記者游承霖翻攝）

    黃姓男子及侯姓男子2人一組，1人把風，1人撬開鐵門。（記者游承霖翻攝）

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