銀行行員有上夜班？ 金門超商店長成功阻詐騙

2016-09-14 22:13

〔記者吳正庭／金門報導〕金門一家超商沈姓女店長，發現翁姓客人被銀行行員要求在深夜解除「分期付款」設定，驚覺有詐，立刻報警攔下翁民再匯六萬元給詐騙集團，警方首度頒贈感謝狀；金城警分局長李智源今天表示，女店長熱心機警，是「警力有限、民力無窮」的最佳典範。

縣警局金城分局指出，一家萊爾富超商沈姓女店長，十日晚間發現翁姓客人要買六萬元遊戲點數，由於金額不小，且翁神情慌張，店長主動上前關懷。

翁姓客人表示，晚上九時三十分左右，接到一位網路賣家電話，指翁日前在網路購買衣服，因超商取貨時簽錯欄位，導致帳戶設定為重複扣款，該「賣家」並好意表示會協助翁取消設定。

果然，隨後一名自稱是某銀行的行員來電，要翁到附近ATM提款機，依指示操作解除分期付款設定，翁不疑有他，先至ATM匯款新台幣二萬九千九百八十九元至指定人頭戶；詐騙集團得手後食髓知味，竟再次唆使報案人至超商購買新台幣六萬元遊戲點數，被店長懷疑竟有「上夜班」的銀行行員，立刻報警，才成功攔下，保住翁民辛苦存下的積蓄。

李智源指出，根據一至九月的統計，民眾遭詐騙手法以網路購物分期付款設定錯誤最多，餘依序為網路購物未到貨、假冒親友借貸；類似的詐欺手法已是詐騙集團的老把戲，呼籲民眾一定要提高警覺。若發現可疑，可撥電話「165」 反詐騙諮詢專線或當地派出所查證。