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鳳山深夜驚傳房屋坍塌 警消救出1對兄弟檔
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高雄大寮傳高壓電箱爆炸 現場火光四射

一輛黑色轎車行駛經過高雄大寮區鳳林四路一帶，一旁的變電箱突然爆炸，現場火光四射。（圖擷自爆料公社）

2016-09-14  22:33

〔即時新聞／綜合報導〕颱風天不平靜！高雄市境內到晚間除了還有20多萬戶無電可用，有民眾指出，在大寮區鳳林四路一帶晚間驚傳一起高壓電箱爆炸的意外！

有網友晚間9點多在《爆料公社》貼出影片指出，大寮區鳳林四路於今晚間突發發生變電箱爆炸，從網友貼出的影片畫面可見，一輛黑色轎車行駛該路段時突然火光沖天，嚇得原本行駛在黑色轎車後的紅色車輛趕緊放慢車速，直到火光平息才敢緩緩駛離。

不少網友看到影片後直呼可怕，據傳現場已有消防車緊急前往處理，確切起因仍有待進一步釐清。

相關影片請見：

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  • 高雄大寮區鳳林四路一帶，今晚間驚傳變電箱突然爆炸起火，嚇壞附近民眾。（圖擷自爆料公社）

    高雄大寮區鳳林四路一帶，今晚間驚傳變電箱突然爆炸起火，嚇壞附近民眾。（圖擷自爆料公社）

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標題：高雄大寮傳高壓電箱爆炸 現場火光四射


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