比小七還慘 高雄萊爾富被吹到變「廢墟」

2016-09-14 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風來勢洶洶，高雄一度颳起16級強陣風，不只7-11被吹爛掉，就連萊爾富也被強風吹到像是廢墟一樣。

網友在臉書爆料公社貼出一段影片，位於高雄鳳山和成路的一間萊爾富超商，不敵強風侵襲，招牌被吹到東倒西歪，鋼筋還散落一地甚至將路邊的車輛淹沒，模樣形同廢墟。

網友看完影片直呼「太可怕了」、「損失慘重啊」、「就像被隕石打到」、「是龍捲風掃過吧」、「這是廢墟了吧」。

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