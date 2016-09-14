私製洗髮精沐浴乳銷售 地下工廠負責人緩起訴
2016-09-14 20:39
〔記者陳慰慈／新北報導〕蘇姓男子曾擔任新北市某商行負責人，100年另成立公司，明知公司未領有工廠登記證，卻於去年7月起，私下製造洗髮精、沐浴乳、洗手乳等化妝品，再委由不知情廠商印製商行文字商標貼紙，貼上賣給一般雜貨店，遭現任商行負責人的胞弟提告。
新北地檢署開庭時，蘇男坦承犯行深表悔悟，檢方審酌蘇男無前科，今依違反化妝品衛生管理條例、偽造文書等罪嫌，予其緩起訴處分，條件是蘇男應於今年年底前在報紙刊登悔過書性質的道歉啟事，另蘇男及其設立公司需各上繳國庫10萬元。
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