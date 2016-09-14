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中客「台灣自由行」購票遭剝皮 鐵警逮不肖業者

2016-09-14  20:48

〔記者陳恩惠／台北報導〕在中國開設「台灣自由行」旅遊網站的高姓及劉姓2名台灣男子，利用虛擬身分證號跨海登入台鐵系統，替來台自由行的中國旅客代訂花東對號列車票，再以兩岸貨幣匯差、支付系統及代刷信用卡需繳額外費用為由，每張票依原價多收取百分之2.3的手續費，以此剝削中國客，鐵路警察局過濾購票資料，驚見訂票證號異常，擴大追查發現高、劉涉嫌冒名加價代購火車票，警訊後依偽造文書、鐵路法、銀行法函送台中地檢署。

鐵警局刑警大隊根據台鐵提供購票資料清查落濾，發現去年7月至今年5月間，這11個月來台鐵售出的上千張花東線車票的「買票者」身分有問題，在這些車票中，購票者的代號不僅是利用虛擬的429組我國國民身分證號，和中國人民入台證編號訂票，網路訂票系統共同使用全來自中國北京的同一組IP，因此引起懷疑，擴大追查。

鐵警刑大循IP位址追查，發現涉嫌違法搶訂台鐵花東車票這間「台灣自由行」旅遊網站，公司設立在中國北京，除利用中國的IP進入台鐵系統訂購車票，還使用劉姓男子的玉山銀行信用卡支付票款，近1年來總計成功訂購並售出1162張火車票，也已經刷卡支付總共428607元的票款，警方傳喚信用卡持有人的劉姓男子，以及旅遊公司董事長高姓男子出面說明。

鐵警調查，劉、高姓男子原來是這家旅遊網站的前、現任董事長，他們2人供稱，都是「人頭董事長」不清楚公司營運情形，劉自稱他僅提供玉山銀行信用卡供網站訂付票款，高則聲稱，虛擬證號是他人提供，他們只是拿來訂票，並沒有為非作歹。

兩人應訊時相當驚訝，表示他們代購台鐵車票的服務，也是靠人員辛苦輸入合法訂購，因此收取旅客購票的匯差、以手機「支付寶」付款得酌收百分之1.5的手續費，以及加收預刷信用卡付款百分之0.4的手續費，以1張440元台北至花蓮的車票來算，旅遊公司僅賺10元而已，主要是為了方便遊客，提供多種服務，完全不知這樣「加價」是觸法。

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  • 在中國北京營業的「台灣自由行」旅遊網業，因違法搶訂車票又加收手續費，遭鐵警查獲，目前已關網暫不營業。（記者陳恩惠翻攝）

    在中國北京營業的「台灣自由行」旅遊網業，因違法搶訂車票又加收手續費，遭鐵警查獲，目前已關網暫不營業。（記者陳恩惠翻攝）

  • 鐵警說，網站標榜免費代訂，卻酌收兩岸滙差、手機「支付寶」系統百分之1.5手續費，以及預先代刷卡的百分之0.4的手續費。（記者陳恩惠翻攝）

    鐵警說，網站標榜免費代訂，卻酌收兩岸滙差、手機「支付寶」系統百分之1.5手續費，以及預先代刷卡的百分之0.4的手續費。（記者陳恩惠翻攝）

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相關關鍵字： 中客 偽造文書 剝皮 台灣 自由行 購票 銀行法 鐵路法
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