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辛苦了！颱風天高雄警察救災 竟骨折送醫

2016-09-14  20:41

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風來勢洶洶，高雄一度颳起16級強陣風，執勤員警為協助受困騎士，還因此受傷住院。

綜合媒體報導，今日楠梓區德中、大學南路口有樹傾倒，造成2名騎士受困，員警獲報後立即趕往現場救援，卻突然颳起一陣強風，警方與騎士5人被捲起後再摔落地，最後則由警車緊急送醫。

警方指出，2名騎士只有輕微擦傷，但楠梓警分局加昌派出所所長蔡宗憲傷勢較重，右肱骨骨折需住院開刀治療，另外員警凌金億左膝蓋挫傷、交通組長陳山杉腰部受傷，目前還在住院觀察。

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  • 莫蘭蒂颱風來勢洶洶，高雄一度颳起16級強陣風，執勤員警為協助受困騎士，還因此受傷住院。（記者黃良傑攝）

    莫蘭蒂颱風來勢洶洶，高雄一度颳起16級強陣風，執勤員警為協助受困騎士，還因此受傷住院。（記者黃良傑攝）

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