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台鐵炸彈案 嫌犯林英昌延押2個月

2016-09-14  19:23

〔記者張文川／台北報導〕今年7月7日，台鐵1258車次區間列車，自台北行駛到松山火車站途程發生爆炸案，造成25名乘客受傷，嫌犯林英昌也被炸傷，7月19日出院後立即移送台北地檢署複訊，訊後聲請羈押獲准；因2個月羈押期即將屆滿，北檢聲請延押，台北地院今裁定，羈押理由尚未消滅，裁准延押2個月。

林英昌在7月首次羈押庭時，當庭對同車受傷旅客表達歉意，並承認犯案，指罹癌後找不到工作、被欺負，覺得「社會對不起我」，雖知列車上有其他乘客，仍想引爆，「要在生前做一件轟轟烈烈的大事，引起社會關注」。

由於押期將滿，檢方聲請延押，本月12日台北地院提訊林英昌，召開延押庭，庭訊後認定林英昌仍具尋短念頭，有逃避偵查、審理的疑慮，因此裁定准予延押。

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  • 台鐵炸彈案嫌犯林英昌，由於押期將滿，檢方聲請延押。（資料照，記者錢利忠攝）

    台鐵炸彈案嫌犯林英昌，由於押期將滿，檢方聲請延押。（資料照，記者錢利忠攝）

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