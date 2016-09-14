懷疑嫩妻與女網友搞蕾絲邊 人夫提告通姦不起訴

2016-09-14 19:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕花蓮縣一名鄭姓人夫，懷疑21歲妻子與住在新北市的陳姓女網友過從甚密，檢查妻子手機LINE發現有「我想要抱抱」等曖昧訊息，質疑妻子偷腥陳女搞蕾絲邊，怒告兩人通姦，但新北地檢署指出，兩名被告都是女性，不構成刑法通、相姦罪的可能，因此今將鄭妻、陳女不起訴。

庭訊時，鄭妻否認與陳女有親密關係，供稱與老公婚姻出現問題，她只是向在交友軟體認識的陳女訴苦；陳女也說，她是當鄭妻的垃圾桶，兩人是心靈交流，絕無曖昧情事。

處分書指出，通、相姦罪立法目的是為保護一夫一妻的婚姻制度，且現行法制尚未許可同性間可締結婚姻，檢方因此將2人不起訴。