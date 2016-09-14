爭任天堂獨家代理權 「任天堂阿嬤」今敗訴
2016-09-14 19:28
〔記者楊國文／台北報導〕台灣博優公司董事長曾愛玉代理日本任天堂電玩長達卅年，被稱為「任天堂阿嬤」，6年前突然被日本任天堂總公司終止交易，並解除台灣任天堂總經理職務，曾婦不服，向法院訴請確認獨家總經銷關係存在的訴訟，並求償遭斷貨的1億元損失，一審判她敗訴，高等法院審理認為，日本任天堂總公司和曾婦間並無直接交易關係，曾婦的獨家經銷權沒有書面契約，日方當年只以口頭允諾，有權隨時終止，判曾婦敗訴；還可上訴。
據指出，現年71歲的曾愛玉，於1981年起即獨家代理日本任天堂商品，除擔任日本任天堂在台灣成立的公司任天堂溥天總經理，另成立博優公司處理任天堂在台銷售業務。2008年時，日本任天堂把其中wii的代理權交給另一家展碁公司，和曾愛玉共同代理，2011年更解除她的職務，停止供貨給博優。
曾愛玉不滿指出，任天堂溥天公司6年前然通知她終止獨家總經銷契約，但此獨家總經銷契約是她和日本任天堂總公司間的契約，因此並無法律效力，且直接銷售wii產品給展碁公司，不久又完全終止出貨給她，造成她重大損失，因此訴請確認和日本任天堂總公司間的獨家總經銷關係存在，並向任天堂總公司、溥天公司求償應連帶賠償1億元。
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