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酒後駕車自撞1死1傷 酒測值1.4

2016-09-14  19:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名24歲曾姓男子，今天凌晨與陳姓友人飲酒後，駕駛白色自小客車回家，行經台1線竹北中華路時，衝撞分隔島，當場失去生命徵象；一名義消路過協助報案，但曾男送醫後仍因傷重不治身亡。

警消表示，經調閱監視器畫面顯示，曾男駕車行經台1線新竹直行往竹北方向，就在經過竹北加油站前，未減速直接撞上分隔島；因衝撞力道猛，車頭嚴重變形幾乎全毀，曾男和陳姓乘客卡在車內無法動彈，消防隊員出動器材破壞車體，才順利救出兩人。

警消說，救出曾姓駕駛時，其身上還傳出濃濃酒味，已無呼吸、心跳，送醫急救後仍宣告不治，經抽血轉換酒測值，為每公升1.4毫克，已經屬於爛醉狀態。陳姓乘客肋骨斷4支送醫，所幸無生命危險。確切的肇事原因，尚待釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 曾姓男子今晨酒後駕車行經台1線竹北中華路時，突然衝撞分隔島，車頭嚴重變形，曾男送醫後不治，乘客則重傷無生命危險。（記者廖雪茹攝）

    曾姓男子今晨酒後駕車行經台1線竹北中華路時，突然衝撞分隔島，車頭嚴重變形，曾男送醫後不治，乘客則重傷無生命危險。（記者廖雪茹攝）

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