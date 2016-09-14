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老婦至超商領傳真資料... 原來是被詐騙！

2016-09-14  19:13

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮76歲謝姓婦人遭詐騙集團盯上，指稱其個人帳戶涉及不法洗錢，帳戶、不動產合計550萬元將遭凍結監管，婦人依指示到超商領取傳真資料，熱心超商店員發現婦人神色慌張領取疑似法院公文，懷疑婦人遭到詐騙，趕緊報警，警方調閱監視器畫面循線找到婦人，及時阻止詐騙案，保住婦人的血汗錢。

埔里分局今天表示，謝姓婦人到埔里鎮中正路的便利超商要領取一份傳真資料，超商店員發覺婦人神情緊張，行為怪異，前往結帳時發現婦人領取疑似法院的公文，懷疑老婦人遭到詐騙，趕緊報警處理。

員警獲報趕到，婦人已經騎機車離開，但警方不放棄，立即調閱附近路口監視器畫面，逐一過濾才找到謝婦的住處，婦人見到警察上門，還不相信自己被騙，員警苦口婆心說明法院、檢察官決不會以此方式辦案，婦人才說出被騙經過。

婦人表示，有自稱檢察官男子打電話給她，指其帳戶遭盜用涉嫌洗錢，帳戶連同不動產遭凍結監管，要求依指示到超商領公文，她的帳戶有存款50多萬元，還有價值約500萬元的房子，都準備交出，還好有熱心店員與員警幫忙，否則畢生積蓄心血將化為泡影。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 謝姓婦人（右）遭詐騙後到超商領取假的法院公文，店員覺得可疑報警處理。（埔里分局提供）

    謝姓婦人（右）遭詐騙後到超商領取假的法院公文，店員覺得可疑報警處理。（埔里分局提供）

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