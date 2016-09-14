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斗六石榴班地區飄惡臭 禍首林嫌送辦

警方在養豬場查獲油品1批。（記者詹士弘翻攝）

2016-09-14  18:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市十三里、石榴班地區經常飄惡臭，日前環保局人員找到惡臭來源，疑養豬場的燃油污染環境，還順著雨水四處溢流，散發惡臭，林姓業主今天遭拘提到案，訊後依違反廢清法送辦。

警方調查發現，林姓嫌承租斗六市石農段飼養豬隻，未經處理就將烹煮飼料用的燃油隨意傾倒豬舍旁無名溪流及旁邊土地，造成環境嚴重污染；警方與環保局人員在現場查獲大型圓油桶20個、內容物疑為餿水及餿油，方型塑膠油桶10個、內容物疑為不明成份合成油及軍用油品鐵桶等證物。

警方今天下午持拘票前往二崙鄉，在文化路將林嫌拘提到案，林嫌表示，為貪圖方便，從今年2月開始，陸陸續續將重油倒入溪裡，總重量約2噸，警方偵訊結束後將林嫌移請雲林地方法院檢察署偵辦。

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  • 警方將排放重油的林姓嫌犯移送地檢署偵辦。（記者詹士弘攝）

    警方將排放重油的林姓嫌犯移送地檢署偵辦。（記者詹士弘攝）

  • 警方在養豬場查獲油品1批。（記者詹士弘翻攝）

    警方在養豬場查獲油品1批。（記者詹士弘翻攝）

  • 警方在養豬場查獲油品1批。（記者詹士弘翻攝）

    警方在養豬場查獲油品1批。（記者詹士弘翻攝）

  • 縣議員王又民接獲民眾檢舉，與環保局一起查獲重油污染。（記者詹士弘翻攝）

    縣議員王又民接獲民眾檢舉，與環保局一起查獲重油污染。（記者詹士弘翻攝）

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相關關鍵字： 惡臭 斗六 汙染 違反廢清法
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