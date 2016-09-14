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新加坡老翁在街頭流浪 警方展開尋人任務

2016-09-14  18:56

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中正二分局南海所警員林昱志，日前接獲民眾報案，指稱疑似有一名迷途老人在延平南路上徘徊。林員獲報前往關切，發現該老翁年事已高，身上不僅沒有證件且口語不清、神情慌張。

林員擔心發生意外，將老翁帶回派出所並提供點心、飲料安撫他情緒，最後耐心問出老翁原來來自新加坡，他與家人來台旅遊；林員試圖詢問老翁下榻飯店、家人電話等資訊，但老翁都不記得，只記得自己的身分證字號。

林員最後聯絡新加坡駐台辦事處，查出他是65歲的黃姓老翁，並輾轉取得他葉姓妻子的聯絡方式，順利助他與妻子團圓。

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  • 警方協助老翁與妻子團聚。（記者王冠仁翻攝）

    警方協助老翁與妻子團聚。（記者王冠仁翻攝）

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