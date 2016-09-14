被房東掃地出門 台中母親帶4歲子露宿公園
2016-09-14 18:38
〔記者張瑞楨／台中報導〕現代版的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」？台中市警局第五分局四平派出所昨天（13日）接獲通報，指一對母子「路倒」，員警大感驚訝，馳抵時果真見到林姓婦人帶著年僅4歲的幼兒棲身公園睡覺，林婦說，她暫時失業，租屋期約又到期，被房東趕出來，走投無路而攜子露宿公園內，警方趕緊安排她入住汽車旅館，台中市政府社會局已介入安置。
一名到公園內玩寶可夢的男子，昨天清晨1時許報案說，一對母子「路倒」，四平派出所所長廖永菖及警員鄭子強，抵達崇德十路與昌平東二路的八二三公園內，就在公園入口處，見到一對母子躺在地上睡覺。
林姓婦人（37歲）自尊心很強，她謊稱朋友會幫助她，朋友暫時到公園裡面，不過，警方卻找不到她所稱的「朋友」，再三追問下，林婦才紅著眼眶說，她原本從事泥水零工，目前暫時沒有工作，屬於暫時性失業，屋漏邊逢連夜雨，租屋期約又到期，12日被房東趕出門，身上沒有錢改租房屋，也沒有錢投宿旅館，只好帶著4歲的兒子，騎著機車暫時於公園露宿棲身。
警方側面瞭解，林婦的夫家位於南部，她目前與丈夫打離婚官司中，帶著兒子到台中市生活，被房東「掃地出門」時，身上已經沒有錢，全部的家當，用袋子裝著，放在機車的踏板上面。
廖永菖見這對母子處境堪憐，颱風又將來襲，露宿公園恐受風雨之苦，甚至還有生命危險，立即自掏腰包1000元支付住宿費，帶母子入住轄區內的汽車旅館，汽車旅館的老闆也相當幫忙，原價1500元的住宿費，僅收500元，剩餘500元給林婦買食物果腹，聯繫市府社工接手安置，社工已經在今天（14日）已先行安置4歲男童。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 莫蘭蒂颱風午後趨近 澎湖嚴陣以待
- 哥倫比亞發生規模6.0強震
- 強颱暴風圈進入恆春半島 風速破17級！
- 莫蘭蒂狂掃！台南計有路樹181件 招牌98件倒塌
- 墊付案通過 頭份下公園將整修
- 東山椪柑將採收 農民聞颱「剉咧等」
- 喜憨兒劇團公演 聯邦銀認購千張門票
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 郝龍斌發文酸北市塞車 網友反嗆「你任內就開始塞」
- 陳曉實習當爸 陳妍希曬照暗示寶寶性別
- 中秋下雨免驚！917才有滿月
- 曾來台演出大轟動 她批影后「頭腦有病」
- 〈徵文啟事〉職場婦女甘苦談
- 一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG
- 高市大量話務輪值人力受困風雨 消防局緊急派員支援
- 哈妮情斷金俊秀 元旦情侶玩完
- MLB》30年來最幼齒先發 神牽制震撼洋基球場（影音）
- 國際現場》俄羅斯爆發企業破產潮
- 林園區公所屋頂塌陷 災變中心變災戶
- 南昌男網挑戰賽》莊吉生射日晉8 頭號種子盧一哥爆冷落馬
- 台南上半天班課 賴清德PＯ臉文這麼解釋…
- 強颱今天最風狂 明防強降雨
- 台南狂風 頂樓加蓋廣告招牌被吹歪
- 強颱造成跳電 高市70萬戶停水
- 鈺緯︰聚焦手術室產品 明年看好
- 紐約時裝週復古摩登
- Sharp機器人鋰電池獨家供應商 防爆材料工研院研發
- 台南市進入暴風圈 永康區路樹連根拔起
- 自由廣場》林全如何促進立法效率？
- 歐巴再見！SJ利特驚爆厲旭將於10月入伍
- 台鐵最新消息 嘉義以南對號列車中午陸續停駛
- NBA》球評亂點鴛鴦譜 「厄文跟泰勒絲應在一起！」
- 【洛杉磯傳真】 王丹／邁向成功之路
- 環站小火車興設 天送埤站11月底前閉站
- NBA》甜瓜愛心不落人後 為波國建第七座籃球場（影音）
- 中秋連假不休息 亞青曲棍球國手備戰
- 嘉義市、嘉義縣 明天正常上班上課
- 飄遊奇幻石林─土耳其卡帕多奇亞
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被房東掃地出門 台中母親帶4歲子露宿公園
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分