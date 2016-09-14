被房東掃地出門 台中母親帶4歲子露宿公園

2016-09-14 18:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕現代版的「朱門酒肉臭，路有凍死骨」？台中市警局第五分局四平派出所昨天（13日）接獲通報，指一對母子「路倒」，員警大感驚訝，馳抵時果真見到林姓婦人帶著年僅4歲的幼兒棲身公園睡覺，林婦說，她暫時失業，租屋期約又到期，被房東趕出來，走投無路而攜子露宿公園內，警方趕緊安排她入住汽車旅館，台中市政府社會局已介入安置。

一名到公園內玩寶可夢的男子，昨天清晨1時許報案說，一對母子「路倒」，四平派出所所長廖永菖及警員鄭子強，抵達崇德十路與昌平東二路的八二三公園內，就在公園入口處，見到一對母子躺在地上睡覺。

林姓婦人（37歲）自尊心很強，她謊稱朋友會幫助她，朋友暫時到公園裡面，不過，警方卻找不到她所稱的「朋友」，再三追問下，林婦才紅著眼眶說，她原本從事泥水零工，目前暫時沒有工作，屬於暫時性失業，屋漏邊逢連夜雨，租屋期約又到期，12日被房東趕出門，身上沒有錢改租房屋，也沒有錢投宿旅館，只好帶著4歲的兒子，騎著機車暫時於公園露宿棲身。

警方側面瞭解，林婦的夫家位於南部，她目前與丈夫打離婚官司中，帶著兒子到台中市生活，被房東「掃地出門」時，身上已經沒有錢，全部的家當，用袋子裝著，放在機車的踏板上面。

廖永菖見這對母子處境堪憐，颱風又將來襲，露宿公園恐受風雨之苦，甚至還有生命危險，立即自掏腰包1000元支付住宿費，帶母子入住轄區內的汽車旅館，汽車旅館的老闆也相當幫忙，原價1500元的住宿費，僅收500元，剩餘500元給林婦買食物果腹，聯繫市府社工接手安置，社工已經在今天（14日）已先行安置4歲男童。