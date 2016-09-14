松菸煙囪傾斜！遠雄遭判賠 員工：從沒說不修
2016-09-14 17:13
〔記者溫于德／台北報導〕台北市政府文化局因認為遠雄大巨蛋工程施工不當，造成松山菸廠煙囪傾斜，還導致承租公司解約退租，向遠雄巨蛋公司求償246萬；全案下午5時準時宣判，法院判遠雄需賠75萬8417元。遠雄今也有員工出庭聆判，他僅簡單表示「我們從來沒有說不修」，其他對於遠雄意見，以及身分等，不願多提。
台北市政府文化局指控，遠雄因施工不當，造成市定古蹟松山菸廠鍋爐房的煙囪傾斜，原本要承租的三井選品公司因而退租；遠雄則主張工程沒有問題，強調該處位於軟土層上，煙囪恐是因為地震、豪雨等天災才傾斜，遠雄沒有責任也不須賠償。
文化局質疑，先前遠雄曾因該處地層凹陷遭相關單位開罰，若與工程無關，不懂為何會被開罰；文化局先向遠雄巨蛋公司求償167萬，在今年元月19日再開庭，增加求償76萬元，總計求償246萬餘元。
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