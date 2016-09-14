每逢佳節倍思親 中國附醫陪獨老過中秋

中國醫大副校長林正介陪獨居長者剝柚子、吃月餅，提前歡度中秋。（記者蔡淑媛攝）

2016-09-14 17:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國附醫發起愛互聯平台照顧獨居長者，今天中秋節前夕與老五老、林增連基金會邀請獨居長者一起開心剝柚子、吃月餅，提前歡度中秋節，醫院醫護員工組成志工隊也會在當天進行電訪或家訪，讓獨老不再孤獨。

中國醫大副校長、老五老基金會董事長林正介說，台灣老人約1成8獨居，他們不一定又病又窮，不少人能自理、獨立生活，但易有健康風險，心情易有孤獨感，更需要陪伴，是高齡長輩中屬於弱勢，尤其在節慶時更要大家的關懷。

中國附醫院長周德陽也說，節慶連假後腦心血管就診率多1、2成，不論年紀大小很多人在放假時生活不正常，提醒月餅太油、柚子吃太多易腹瀉，應適量食用，保持正常起居較健康。