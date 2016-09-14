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每逢佳節倍思親 中國附醫陪獨老過中秋

中國醫大副校長林正介陪獨居長者剝柚子、吃月餅，提前歡度中秋。（記者蔡淑媛攝）

2016-09-14  17:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國附醫發起愛互聯平台照顧獨居長者，今天中秋節前夕與老五老、林增連基金會邀請獨居長者一起開心剝柚子、吃月餅，提前歡度中秋節，醫院醫護員工組成志工隊也會在當天進行電訪或家訪，讓獨老不再孤獨。

中國醫大副校長、老五老基金會董事長林正介說，台灣老人約1成8獨居，他們不一定又病又窮，不少人能自理、獨立生活，但易有健康風險，心情易有孤獨感，更需要陪伴，是高齡長輩中屬於弱勢，尤其在節慶時更要大家的關懷。

中國附醫院長周德陽也說，節慶連假後腦心血管就診率多1、2成，不論年紀大小很多人在放假時生活不正常，提醒月餅太油、柚子吃太多易腹瀉，應適量食用，保持正常起居較健康。

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  • 中國附醫院長周德陽、醫大副校長林正介與林增連基金會董事林嘉琪今天陪獨居長者剝柚子、吃月餅提前過中秋。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫院長周德陽、醫大副校長林正介與林增連基金會董事林嘉琪今天陪獨居長者剝柚子、吃月餅提前過中秋。（記者蔡淑媛攝）

  • 中國附醫志工隊今天陪獨居長者剝柚子、吃月餅提前過中秋。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫志工隊今天陪獨居長者剝柚子、吃月餅提前過中秋。（記者蔡淑媛攝）

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