觀光區旁賣盜版綿羊玩偶 侵權市值上百萬

保二總隊偵二隊到清境農場、谷關3家店面搜索，共查扣1000多件仿冒NICI商標的咩咩羊系列玩偶。（記者何宗翰攝）

2016-09-14 17:43

〔記者何宗翰／台中報導〕綿羊是南投「清境農場」的招牌形象，近來警方接獲報案，有業者在清境農場、谷關等旅遊地區開設店面，販售仿冒德國精品絨毛玩具品牌「NICI」羊咩咩玩偶，案經警方偵查、蒐證多日，日前持搜索票查扣仿冒「NICI」商標品牌羊咩咩玩偶逾千件，侵權市值超過上百萬元。

保二總隊偵二隊接獲禮讚國際公司報案，所代理的德國「NICI」系列玩偶遭到不肖業者侵權，在清境農場、谷關等風景觀光區大張旗鼓販售，還有整間店都販售仿冒品的情況，甚至有民眾買了仿品後想再買，發現已斷貨，打電話到代理商詢問，才發現原廠根本沒生產同款玩偶，才驚覺自己買到假貨。

NICI代理商禮讚國際公司發言人洪英偉說，合法代理的NICI玩偶均透過大型書店、賣場、百貨公司販售，從200多元的吊飾到1000多元的玩偶都有，仿冒品每個售價80至590元不等；正品玩偶上有完整進口商、檢驗及防偽等3種標籤，仿品的毛料觸感較為粗糙、填充物較少、有色差，質感也不如正品，劣質的毛料、染劑也恐造成過敏。

警方接獲報案後，日前到清境農場、谷關3家店面搜索，共查扣1000多件仿冒NICI商標的羊咩咩系列玩偶，估計販售至少１年，侵權市值達100多萬元，將50歲負責人張嫌帶回偵辦。張嫌向警方供稱這批綿羊玩偶是從中國進口，在觀光風景區的紀念品店販售，發現顧客反應很好，並不知道侵權。

警方訊後將張嫌依違反商標法送辦，依商標法第97條規定，明知仿冒商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。