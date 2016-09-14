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台商包二奶生子 偷報戶口2年妻才知

2016-09-14  17:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕已婚的鄭姓台商100年在中國北京偷腥中國籍金姓女子，101年兩人生下一子，事後金女帶私生子來台定居，前年7月鄭妻向戶政事務所調閱戶籍謄本，才驚知丈夫認領私生子，氣得怒告通姦，鄭男已遭判刑定讞，新北地院今再依相姦罪判金女3月徒刑，得易科罰金9萬元，可上訴。

金女供稱，認識之初，鄭男跟她說未婚，且兩人交往期間從未見過鄭妻，自己也從未看過鄭男的身分證，直到懷孕7、8個月，鄭男才告訴她已婚事實。

但鄭妻妹妹證稱，100年8月曾至北京找姊夫，當時開門的金女說：「我老公不在。」她當場愣了一下，反駁：「怎麼會是妳老公，他是我姊夫。」金女臉一沉，隨即把門關上，法官因此認定金女已知鄭男已婚仍通姦生子，今判金女有罪。

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  • 已婚鄭姓台商100年在北京偷腥中國籍金姓女子，101年兩人生下一子，事後金女帶私生子來台定居，前年7月鄭妻向戶政事務所調閱戶籍謄本，才驚知丈夫認領私生子。圖與本新聞無關。（資料照，記者吳仁捷攝）

    已婚鄭姓台商100年在北京偷腥中國籍金姓女子，101年兩人生下一子，事後金女帶私生子來台定居，前年7月鄭妻向戶政事務所調閱戶籍謄本，才驚知丈夫認領私生子。圖與本新聞無關。（資料照，記者吳仁捷攝）

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