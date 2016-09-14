壯男颱風夜尋短 員警尋人送醫折騰整晚累翻

2016-09-14 17:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮洪姓男子因感情因素，昨天深夜將清潔劑混入茶飲料中一飲而下，草屯分局豐城派出所員警獲報，在風雨中搜索近2小時，今天凌晨在草屯南埔陳府將軍廟附近找到人，但他卻抗拒就醫，因他身材壯碩，員警費了一番力氣才將他送醫救治，救回一命。

警方調查，洪男最近疑與女友吵架，心情低落，也無心工作，昨天下午突然要求妹妹要照顧好媽媽，留下提款卡、存摺、手機等物品離家，家人久等不到，嚇得趕忙報警協尋。

豐城派出所副所長許勝泰、警員巫逸凱昨晚深夜11時許忙著防災巡邏勤務，接獲尋人通報，指有民眾看到洪男曾在南埔陳府將軍廟附近出現，趕到附近尋找，花了2個小時，才在廟宇後方涼亭找到半昏睡狀態的洪男，通知消防隊與家屬到場。

由於洪男將清潔劑混入瓶裝茶飲中喝下，必須就醫進一步治療，救護車到場，洪男卻不斷掙扎抵抗，不願就醫，且身材壯碩，和警消發生拉扯，經多人合力連綁帶拉才將他送往彰化基督教醫院治療，送醫後已無大礙，但也累翻警消人員。

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