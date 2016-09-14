樓梯間遭黑衣人噴漆 男擔心孩子安危上網求援

劉先生指出樓梯間都被黑衣人噴漆，還有黑衣人徘徊，出門都會害怕。（讀者劉先生提供）

2016-09-14 17:11

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆市忠二路上1處公寓大樓本月9日晚間遭黑衣人入侵樓梯間噴漆張貼告示，陸續幾天還有許多黑衣人站在騎樓，令人畏懼。住在同1棟樓的1名住戶，擔心小孩出入安危，不知如何是好，只好上網求援。員警立刻調閱監視器，要揪出噴漆的黑衣人，並加強巡邏維護其他住戶安危。

上網求援的住戶劉先生指出，9月8日就聽到與人有糾紛的那一戶，被人狂敲門，隔天就有一群人到樓梯間噴漆、張貼公告，而自9月8日開始一直到13日，每天都有4、5個黑衣人在住家樓下騎樓徘徊，至少4小時，很擔心孩子的安危，卻不知如何是好，別人家的事情自己也沒辦法處理。

劉先生說，傳單上面寫的是該屋主與1名中國籍女子結婚卻外遇，該名中國籍女子想要離婚，卻因為先前有共同合買房子，卻被要求再支付60萬元人民幣（約新台幣280萬），應該是雙方的債務糾紛，卻鬧得沸沸揚揚，影響其他住戶。

基隆市警一分局忠二路派出所指出，已接獲遭噴漆的屋主母親報案，指出有人毀損家門，當下就派員前往協助調閱監視器，調查噴漆黑衣人身分，另也加強巡邏，維護當地住戶安全。