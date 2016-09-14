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天雨路滑？ 小客車衝上國道分隔島翻覆

2016-09-14  16:36

〔記者吳昇儒／基隆報導〕國道中山高速公路南下1公里中興隧道出口處，今日下午3時49分時，發生一輛自小客車衝上分隔島後翻覆事件，駕駛爬出車外，向消防隊員表示腰部疼痛，目前已經送醫治療。詳細肇事原因，已交由國道員警釐清。

肇事駕駛向救援的消防隊員表示，因前方有一輛轎車擋住自己的視線，一時不小心打滑才會衝入中央分隔島，自己爬出來求救，因為車體180度翻轉，腰部有撞傷的情形，所以需要到醫院就醫。

國道汐止分隊也派員前往現場，釐清肇事原因，所幸目前車流量不大，未造成回堵。

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  • 一輛小客車今日下午剛出中興隧道，便失控打滑，翻倒路旁。（記者吳昇儒攝）

    一輛小客車今日下午剛出中興隧道，便失控打滑，翻倒路旁。（記者吳昇儒攝）

  • 男駕駛自行爬出車外求援，因腰痛已送醫救治。（記者吳昇儒攝）

    男駕駛自行爬出車外求援，因腰痛已送醫救治。（記者吳昇儒攝）

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