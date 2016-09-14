| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金門明停班課 連江正常上班上課 屏東縣政府宣布 明停班停課
 首頁 > 社會

中市警局勸導登山客下山 1人失聯

2016-09-14  17:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今（14）日中午起，勸導登山民眾下山，其中，莫蘭蒂颱風來襲期間，向中市警方申請入山的登山客共203件885人，經勸導後，取消上山共161件726人，已上山的登山客，有40件共157人下山，另有1件1人因路途遙遠，暫時到「南湖山屋」避難，另有一名黃姓登山客，一直聯繫不上，中市警局正透過管道積極聯絡中。

市警局今天動員各山區派出所，在交通要道上勸導民眾或登山客不要上山，並派員逐一聯繫申請登山的團體或個別登山客，其中1人無法立即下山，就近到「南湖山屋」避難，另有1名黃姓登山客失聯，警方正聯繫中。

市警局強調，強颱莫蘭蒂夾帶強風驟雨襲台，基於安全考量，颱風期間的登山遊憩活動申請案件，中市警局都勸導取消或變更日期，以免遭遇危險，至於已經登山的山友，颱風期間應迅速撤離下山，或尋找安全山屋避難。

廣告
  • 台中市警方今日中午起，於上山的路口要道，勸導民眾不要上山。（記者張瑞楨翻攝）

    台中市警方今日中午起，於上山的路口要道，勸導民眾不要上山。（記者張瑞楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 山區 登山客 莫蘭蒂 莫蘭蒂颱風 颱風
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：中市警局勸導登山客下山 1人失聯


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.