中市警局勸導登山客下山 1人失聯

2016-09-14 17:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局今（14）日中午起，勸導登山民眾下山，其中，莫蘭蒂颱風來襲期間，向中市警方申請入山的登山客共203件885人，經勸導後，取消上山共161件726人，已上山的登山客，有40件共157人下山，另有1件1人因路途遙遠，暫時到「南湖山屋」避難，另有一名黃姓登山客，一直聯繫不上，中市警局正透過管道積極聯絡中。

市警局今天動員各山區派出所，在交通要道上勸導民眾或登山客不要上山，並派員逐一聯繫申請登山的團體或個別登山客，其中1人無法立即下山，就近到「南湖山屋」避難，另有1名黃姓登山客失聯，警方正聯繫中。

市警局強調，強颱莫蘭蒂夾帶強風驟雨襲台，基於安全考量，颱風期間的登山遊憩活動申請案件，中市警局都勸導取消或變更日期，以免遭遇危險，至於已經登山的山友，颱風期間應迅速撤離下山，或尋找安全山屋避難。