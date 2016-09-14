兄弟倆懷疑友人偷錢殺友 遭逮下場卻大不同

2016-09-14 17:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹縣溫姓兄弟今年5月25日因懷疑陳姓友人竊取家中財物，兩人涉嫌持刀、玉石等物將對方打死，兄弟倆犯案後分頭逃竄，案發7天後，警方在湖口鄉一處空屋找到弟弟，哥哥則在10天後返回住處遭警逮捕，新竹檢方偵查終結，依殺人罪起訴弟弟，哥哥因罪證不足，給予不起訴處分。

檢警調查，36歲、38歲的溫家兄弟都有毒品前科，兄弟倆的共同友人38歲陳男，5月25日晚間到溫家租屋處2樓房間找溫家弟弟，溫家兄弟質問陳男是否曾偷他們兄弟的財物，隨後雙方爆發衝突，溫姓兄弟抓起玉石、水果刀又砸又殺，因力道極大，玉石迸裂，水果刀也斷掉，現場只剩刀柄，溫母聽見樓上打殺聲，以為兄弟打架趕緊報警，警到場見2人渾身是血，但兩人互不提告便離去，事後才知陳男在溫家身受多處刀傷且送醫不治，溫家兄弟已不知去向。

溫家弟弟落網後供稱，因不滿陳男偷他10多萬元，才會憤持玉石、水果刀、電扇、酒精燈等兇器毆打他，但當時哥哥並沒有動手。檢方指出，陳男因頭部遭毆打變形，現場無法指認，最後靠指紋才辨識出身分，經相驗，發現陳男的致命傷在頭部，右側肋骨遭打斷三根，為鈍器傷，溫家兄弟在偵查庭訊時，弟弟坦承犯行，檢方依殺人罪起訴，現場因無採集到哥哥指紋，加上弟弟自白，檢方認為罪證不足，給予不起訴處分。

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