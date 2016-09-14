控男友下藥迷姦 卻傳訊抱怨「怎麼只有4次」

2016-09-14 16:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名42歲的女子指控陳姓男友，在西瓜汁內下藥，對她性侵得逞，陳男否認犯行，供稱兩人你情我願，新北地檢署調查發現，女子事後還傳訊息給陳男說「昨天怎麼只有4次，不夠啊~」，且案發2日後，女子因懷疑陳男劈腿始提告，加上女子經多次傳喚未到庭，認定罪嫌不足，今將陳男不起訴。

女子指控，今年5月中旬在交友軟體「BeeTalk」認識陳男，6月1日陳男至住處載她去板橋旅館，兩人入住後，便前往南雅夜市吃飯並買了西瓜汁回飯店，不料陳男竟趁她上廁所時，在西瓜汁內下藥，她喝了後覺得頭暈，這時陳男就開始親她的嘴，並性侵得逞，提告陳男涉加重強制性交罪。

庭訊時，陳男否認下藥，供稱當天兩人合意嘿咻，女生還主動撲上來。

雖女子尿液及血清送驗後，驗出鎮定安眠劑及抗精神病藥物反應，但因女子自承平日有吃安眠藥習慣，加上6月2日女子還傳訊息給男友說「昨天怎麼只有4次，不夠啊~我去你家啊，偶爾過夜，偶爾來我家，偶爾去你家」，3日女子懷疑男友劈腿，傳訊「明明答應我不會再找她，你腳踏三條船太過份了」等語給陳男，兩人於當日分手，分手後女子才提告，檢方認為不符常情，加上無其他證據證明陳男有性侵，檢方因此今予陳男不起訴處分。