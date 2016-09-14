| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
金門明停班課 連江正常上班上課 屏東縣政府宣布 明停班停課
 首頁 > 社會

控男友下藥迷姦 卻傳訊抱怨「怎麼只有4次」

2016-09-14  16:41

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名42歲的女子指控陳姓男友，在西瓜汁內下藥，對她性侵得逞，陳男否認犯行，供稱兩人你情我願，新北地檢署調查發現，女子事後還傳訊息給陳男說「昨天怎麼只有4次，不夠啊~」，且案發2日後，女子因懷疑陳男劈腿始提告，加上女子經多次傳喚未到庭，認定罪嫌不足，今將陳男不起訴。

女子指控，今年5月中旬在交友軟體「BeeTalk」認識陳男，6月1日陳男至住處載她去板橋旅館，兩人入住後，便前往南雅夜市吃飯並買了西瓜汁回飯店，不料陳男竟趁她上廁所時，在西瓜汁內下藥，她喝了後覺得頭暈，這時陳男就開始親她的嘴，並性侵得逞，提告陳男涉加重強制性交罪。

庭訊時，陳男否認下藥，供稱當天兩人合意嘿咻，女生還主動撲上來。

雖女子尿液及血清送驗後，驗出鎮定安眠劑及抗精神病藥物反應，但因女子自承平日有吃安眠藥習慣，加上6月2日女子還傳訊息給男友說「昨天怎麼只有4次，不夠啊~我去你家啊，偶爾過夜，偶爾來我家，偶爾去你家」，3日女子懷疑男友劈腿，傳訊「明明答應我不會再找她，你腳踏三條船太過份了」等語給陳男，兩人於當日分手，分手後女子才提告，檢方認為不符常情，加上無其他證據證明陳男有性侵，檢方因此今予陳男不起訴處分。

廣告
  • 新北42歲的女子指控陳姓男友，在西瓜汁內下藥，對她性侵得逞，新北地檢署調查發現，女子事後還傳訊息給陳男說「昨天怎麼只有4次，不夠啊~」。（資料照，記者湯世名攝）

    新北42歲的女子指控陳姓男友，在西瓜汁內下藥，對她性侵得逞，新北地檢署調查發現，女子事後還傳訊息給陳男說「昨天怎麼只有4次，不夠啊~」。（資料照，記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 下藥 傳訊 加重強制性交 西瓜汁 迷姦
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
彩椒烤豬肋排
沙茶烤肉醬DIY
神人級燒烤秘訣
柚子妙用大公開
轉寄

標題：控男友下藥迷姦 卻傳訊抱怨「怎麼只有4次」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月14日‧星期三‧丙申年八月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.