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國小外詭異塗鴨 警方鎖定嫌疑人

北市大直國小周邊的變電箱、圍牆、電線桿等五處，遭人塗鴨寫下「青少年純潔騙殺全國」的詭異文字，引發學生家長恐慌。（記者劉慶侯翻攝）

2016-09-14  16:29

〔記者劉慶侯／台北報導〕北市大直國小周邊的變電箱、圍牆、電線桿等五處，日前疑遭人塗鴨寫下「青少年純潔騙殺全國」的文字，雖然語意不明、字體扭曲，因出現太過密集，仍引發校園安全疑慮。轄區警方目前已鎖定一名嫌疑人，並加強巡邏，並追查對方身份和意圖。

警方表示，位在台北市大直街的大直國小，日前有學童家長送孩子上學時，在距離學校約百公尺處的變電箱等多處，發現以黑色或紅色粗奇異筆寫著「青少年純潔騙殺全國」的幾個大字，由於近來才發生小燈泡被殺害命案，立即引發家長恐慌。警方和里長獲報前往蒐證調查，分別在校園門口的變電箱、圍牆邊電線桿、騎樓牆壁、商家鐵桿上，麵包店冷氣機室外機，共計約有5處被塗鴨。

警方當下調查，這名塗鴉犯應非一般喜觀炫耀「成品」的街頭塗鴨客，且字跡歪斜無美感，似乎有意造成驚恐，且對當地地理位置了解，完全躲開街頭監視器的位置，因此並未錄到對方作案時身影。

轄管大直派出所經擴大調閱街頭監視器範圍，及各個可能的案發時間點，發現有一名進入便利商店的短髮男子疑涉案，現進行查證中

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  • 大直國小周邊日前遭人塗鴨寫下詭異文字，引發學生家長恐慌，警方發現有一名進入便利商店的黃衣短髮男子疑涉案。（記者劉慶侯翻攝）

    大直國小周邊日前遭人塗鴨寫下詭異文字，引發學生家長恐慌，警方發現有一名進入便利商店的黃衣短髮男子疑涉案。（記者劉慶侯翻攝）

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標題：國小外詭異塗鴨 警方鎖定嫌疑人


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