叫工人修門遲不來 他竟揪夥開槍洩憤

2016-09-14 17:11

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣東河鄉陳姓男子委託1名鄭姓男子修繕住家大門，但遲不見到來，索性喚回2名兒子返鄉DIY，2名兒子因不滿鄭男食言，憤而夥同2名友人討公道，雙方一言不合爆發衝突，陳等一行人對空鳴槍恫嚇，隨後駕車逃逸，成功警分局循線掌握，昨跨縣緝逮並搜獲毒品，訊後，今將陳等4嫌依改造槍枝、毒品等罪嫌移送法辦。

接獲父親來電，為首的陳姓男子旋即從雲林趕回修繕住家大門，心中怨懟無處消，夥同胞弟、謝姓及張姓2友人，持改造手槍、鋁棒前往鄭男家中理論，鄭男不甘示弱回嗆，拍打陳男座車，雙方爆發推擠衝突，坐在車上的謝男見狀，立馬下車對空鳴槍，用槍口頂住鄭男胸口，年邁鄭母全程目睹，跪哭哀求，陳等一干人見苗頭不對，隨即開車離去。

警方據報，循線掌握陳等4人犯後逃回雲林窩藏，及查知陳男胞弟曾在鄭男開設工廠從事鐵工，熟知其生活作息及住處，警方調閱案發地周遭監視錄影系統逐一比對，透過各種管道追查歹徒身分，昨經確認無誤，揮軍前往雲林攻堅逮人，當場查扣1把改造手槍及數包安非他命，訊後依法移送，將擴大追查槍毒來源，是否另涉他案。

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