汐止驚見捆綁女屍？ 原來是情趣娃娃被遺棄
2016-09-14 16:13
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局今天下午接獲報案，指汐止區南陽街一處涵洞旁，發現一名女屍，而且手、腳都被綑綁，旁邊還留有女用高跟鞋，死者穿著網襪，被黑色塑膠袋裝著，感覺像是發生命案。警方獲報後趕往現場，打開塑膠袋一看，發現是一具被遺棄的情趣娃娃，因為打扮精緻才會被誤認，烏龍報案讓警方虛驚一場。
新北市汐止警分局社后派出所下午1時30分時，接獲一名婦人報案指稱，在南陽街附近發現一疑似包著遺體的黑色塑膠袋，帶口外露出一雙穿著絲襪的腳，警方立刻派員前往，打開塑膠袋才發現，原來是情趣娃娃，被民眾誤認。
報案的婦人表示，昨天聽女兒說好像看到女性遺體，但不敢靠近，今天下午才陪她一同去查看，因為被包起來不確定到底是真人還是假人。
警方指出，查看後確認是假人，不是兇殺案件，可能是載運廢棄物的車輛行經該地，不慎留下或是有人刻意丟棄，並沒有發生命案。
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