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驚悚一幕！颱風天騎車 鐵皮迎面撞來

2016-09-14  16:01

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂發威，今（14日）日東部、南部陸續傳出險象環生的風災畫面，高雄市一監視器拍到，有機車騎士冒著狂風暴雨出門，當場被迎面飛來的鐵皮打中，畫面十分驚險。

網友提供影片給臉書社團「爆料公社」指出，這段監視器畫面是今日中午12時24分時，攝於高雄市小港區翠亨南路。影片中，一位穿著藍色雨衣的機車騎士，逆著風雨在路上行駛，但騎到一半時突然停止，並意圖用腳倒車，下一秒，鐵皮、支架組成的巨型物體就當面砸來，騎士無法閃避，連人帶車遭撞倒地，安全帽也飛了出去，騎士見狀，趕緊爬起身去追。

網友看了驚呼：「超大型血滴子」、「命大，幸好沒被斷頭」、「希望他沒事」、「這種天氣騎機車根本是在自殺」，並提醒彼此，颱風天沒事千萬別出門。

相關影片：

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  • 莫蘭蒂颱風肆虐南台，高雄一機車騎士遭迎面吹來的鐵皮擊中，連人帶車摔倒。（翻攝爆料公社影片）

    莫蘭蒂颱風肆虐南台，高雄一機車騎士遭迎面吹來的鐵皮擊中，連人帶車摔倒。（翻攝爆料公社影片）

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