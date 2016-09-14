驚悚一幕！颱風天騎車 鐵皮迎面撞來
2016-09-14 16:01
〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂發威，今（14日）日東部、南部陸續傳出險象環生的風災畫面，高雄市一監視器拍到，有機車騎士冒著狂風暴雨出門，當場被迎面飛來的鐵皮打中，畫面十分驚險。
網友提供影片給臉書社團「爆料公社」指出，這段監視器畫面是今日中午12時24分時，攝於高雄市小港區翠亨南路。影片中，一位穿著藍色雨衣的機車騎士，逆著風雨在路上行駛，但騎到一半時突然停止，並意圖用腳倒車，下一秒，鐵皮、支架組成的巨型物體就當面砸來，騎士無法閃避，連人帶車遭撞倒地，安全帽也飛了出去，騎士見狀，趕緊爬起身去追。
網友看了驚呼：「超大型血滴子」、「命大，幸好沒被斷頭」、「希望他沒事」、「這種天氣騎機車根本是在自殺」，並提醒彼此，颱風天沒事千萬別出門。
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