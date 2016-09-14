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出公差2度猥褻女兵 副營長GG了

2016-09-14  15:15

〔記者余瑞仁／桃園報導〕陸軍1名40歲的少校副營長去年11月2日開車搭載22歲的女彈藥兵前往新竹縣一處營區進行彈藥檢整，卻涉嫌將車停在彈藥庫附近的道路上，於車上將手伸入女兵的胸罩內摸奶，更將女兵腰帶、褲子鈕釦解開撫摸下體並親吻臉頰。

女兵受辱後畏於副營長權勢不敢張揚，翌日上午又奉派與副營長到另處營檢查彈藥，回程時副營長食髓知味，將車子停在桃園市平鎮區66快速道路下，再度於車內將手伸入女兵胸罩內摸乳並撫摸下體。

事後，女兵的直屬副連長發現她神情恍惚，主動詢問出上情，副連長再三確認後，向上級舉報副營長惡行，被軍方移送偵辦。

桃園地檢署調查時，副營長坦承撫摸女兵胸部及下體，稱說先摸女兵大腿，見她沒有抵抗，才持續摸胸與下體，且指稱女兵當下可以說不要或不上她的車。對此，女兵指稱她只是小兵，對方是副營長，她根本不敢反抗。

事件爆發後，副營長於去年11月25日緊急申請退伍，並與女兵達成和解，但他觸犯利用權勢猥褻罪屬公訴罪，桃園地檢署今天偵結將他提起公訴。

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