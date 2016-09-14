「大鵰」毒蟲遇警稱有點緊張 下體太壯觀露餡

2016-09-14 15:48

［記者游承霖／新北報導］新北市一名陳姓男子，昨天晚上10時許，將毒品藏在下體，原欲投宿淡水中山路一間旅社吸食剛買來的毒品，不料一進門就遇到警方臨檢，員警見他神色有異，上前關心說：「你很緊張是不是？」，陳男竟點頭回說：「有一點！」，隨後警方發現陳男下體異常凸起，搜身發現他竟將安非他命藏在褲檔內。

警方表示，32歲陳姓男子是名毒品通緝犯，昨天晚上10時許帶著剛向好友買來的毒品投宿到淡水區中正路一間旅社，不料卻遇到臨檢完正準備離開的淡水警分局交通分隊長程樹禮及大批員警，陳男深怕警方認出他的身分，緊張地冷汗直流。

程樹禮過去曾任少年警察隊偵查員，見陳男神色異常，便詢問陳男：「先生你要住宿嗎？你很緊張是不是？怎麼一直流汗」，陳男竟點頭直說：「是有一點！」，程樹禮要求他出示證件時，陳男卻說沒帶，又接連念了幾組錯誤的身分證字號讓警方盤查，最後還稱說證件放在車上，警方帶他前往停車處查看時，卻沒發現證件，反而在陳男包包中發現電子磅秤及大批毒品分裝袋。

員警搜身時在陳男牛仔褲後口袋發現證件，經查發現陳男竟是名被新北地檢署通緝的毒品通緝犯，程樹禮又發現陳男下體異常隆起，疑似藏有物品在內，於是要他脫褲受檢，果然在牛仔褲襠內發現安非他命毒品一包重1.77公克，警方訊後將陳男依毒品條例罪移送地檢署偵辦，並追查毒品來源。

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