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人夫簽協議書坦承偷腥 沒抓姦在床仍遭判刑

2016-09-14  16:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名蔡男與羅姓酒店小姐至摩鐵開房間，被蔡妻發現，雖未抓姦在床，但蔡男、羅女簽署協議書，坦承通姦願賠錢給蔡妻，但蔡男事後未依約給付，蔡妻憤而提告，法院審理期間，蔡男才說願賠償50萬元，不被妻子接受，羅女則不願賠償，新北地院今依妨害家庭罪判蔡男、羅女各徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，前年12月1日深夜，蔡男至林森北路接羅女下班，再開車載她去中和摩鐵投宿，翌日上午6時許，兩人準備離開汽車旅館，被守候在外的蔡妻逮個正著，報警處理，蔡男、羅女在警局與蔡妻簽下協議書，坦承通姦並表示願賠償，但事後卻反悔未依約給付，蔡妻提告兩人妨害家庭。

新北地院開庭時，蔡男辯稱當晚至摩鐵幫羅女慶生，兩人未嘿咻，協議書是因離開摩鐵時有近10個人圍上來，他被脅迫才簽的；羅女表示，對方律師說若簽名跟蔡妻道歉就沒事，她才在協議書上簽名，不知道蔡男已婚。

羅女坦言蔡男在追求她，法官認為，兩人單獨投宿旅館動機已屬可議，且協議書第一條就明載「蔡男、羅女承認有通姦、相姦之妨害家庭犯行，並向蔡妻道歉」，錄音檔也佐證蔡男坦承與羅女嘿咻2次，由於兩人當場承認通姦，以至於蔡妻未進一步搜證採集衛生紙、保險套等相關證據，仍認定兩人通姦。

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  • 蔡男與羅姓酒店小姐至摩鐵開房間，被蔡妻發現，雖未抓姦在床，蔡男、羅女簽署協議書願賠錢給蔡妻，因事後未依約給付，蔡妻憤而提告。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者余衡攝）

    蔡男與羅姓酒店小姐至摩鐵開房間，被蔡妻發現，雖未抓姦在床，蔡男、羅女簽署協議書願賠錢給蔡妻，因事後未依約給付，蔡妻憤而提告。圖為示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者余衡攝）

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