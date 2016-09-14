關注颱風假放不放 台南市府官方LINE破百萬

2016-09-14 14:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市進入十級暴風半徑內，市府透過各種宣導管道提醒民眾提高警覺。

台南市政府官方LINE發布消息，「根據氣象局觀測資料，本市即將進莫蘭蒂颱風十級暴風半徑內，屆時風強雨大

不過，台南市昨晚近10時才宣布今天上半天班課，很多民眾關注颱風假放不放，市府官方LINE意外「爆紅」，加入好友人數一夕間爆增4千6百位好友，好友人數突破「百萬大關」。

雖然上午沒有明顯風雨，但中午起風雨逐漸加大，家長接送小朋友不方便，紛紛抱怨「要從上班地點趕過來，很危險」；因為安親班全停課，也有家長說「大學放假，小學生要上學，好奇怪的邏輯」、「他一定沒自己接送過小孩，無法體會」。

市府表示，南市國中小已於13時前順利完成放學，部分學校少數學生因家長未能及時接送，學校採集中安置看顧措施，確保學生安全無虞。