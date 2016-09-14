烤肉燒炭傻傻分不清 還好警察破門救人

2016-09-14 14:21

［記者楊政郡／台中報導］台中市中區某飯店12日晚間某房內傳出燒焦味，但因中秋節到了，許多民眾提早烤肉，服務員也見怪不怪，但是燒焦味越來越濃，敲門竟無人應門，才驚覺是燒炭自殺，報警後員警看到門縫下有塞毛巾，立即決定破門而入，40歲許姓男子全身癱軟趟在床上，再慢一步可能就有生命危險了。

據警方調查，住桃園許男（40歲）向警方表示，年初已經與女友論及婚嫁，可是家人對於細節問題老是談不攏，談到農曆7月還沒結果，又希望再努力是否年底前能有結果，但反而在中秋節前破局，雙方家長已反目成仇，他與家人吵架後一人來到台中，但到人家在買月餅及烤肉，悲從中來買了木炭、安眠藥和烈酒回飯店，打算結束自己的一生。

中秋節又稱為烤肉節，這幾天已經有很多民眾在騎樓旁烤肉，四處都有烤肉香味，中區這家飯店房內傳出燒焦味，也服務員也一時不查，但發現焦味越來越重，發現不對趕緊報警。繼中派出所巡佐與員警趕到現場，發現房門緊閉，有發現門縫下塞了毛巾，直覺不對勁，立即決定破門，果然發現有名男子全身癱軟在床，已陷入昏迷、生命徵象微弱。

該巡佐本身也有經歷過愛情沒結果的困境，他說當初與女友也是經過千辛萬苦，多年努力才有結果，把他的故事分享給許男，希望他若有需要隨時找他聊一聊，他北部家人獲報前來後，許男答應不會再做傻事了。

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