汽車違停遭拖吊 車主怒衝撞拖吊場大門

2016-09-14 13:58

［記者黃捷／新北報導］32歲吳姓車主因不滿自己的車遭拖吊，到拖吊場領車時，不僅未繳付保管費，還開車衝撞拖吊場閘門，所幸拖吊場人員及時關鐵門攔阻，讓吳嫌插翅難飛，當場被趕來的警方逮捕，詢後依妨害公務罪嫌送辦。

警方調查，吳嫌日前把車子違停新北市三重光明路上紅線，當晚11時許發現車子被拖吊，獨自至拖吊場領車，卻不願繳納保管費，反要求拖吊場要出價把車子買下，不然就要硬闖閘門。

吳嫌被拖吊場人員拒絕後，便將車子開到閘門前，用車頭頂歪柵欄，拖吊場人員立刻關上橫移電動鐵門，吳嫌見闖不出去，竟下車與拖吊場人員發生拉扯，更企圖衝進警衛亭按鐵門開關，大鬧20分鐘，被趕來的員警逮捕，才結束這場鬧劇。

警方表示，吳嫌詢後被依妨害公務罪嫌移送法辦，車子則由家屬付錢後領回，並提醒民眾，拖吊場雖由民間公司運營，但因工作是協助警方執行公務，若民眾阻止、衝撞或破壞設備，即使受害員工不提告，仍會觸犯妨害公務罪。

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