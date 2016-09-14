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阿公店老闆變「伊拉克」 攬客便衣警察就逮

2016-09-14  13:59

〔記者王冠仁／台北報導〕33歲曾姓男子曾在台北市萬華區，投資、經營數家「阿公店」，半年前因為生意不好，旗下阿公店陸續關門；由於為錢所苦，他改行到其他「阿公店」，擔任最前線的攬客人員「伊拉克」。

警方日前編排便衣人員前往廣州街、康定路口巡視，曾男主動上前向員警搭訕，詢問「要不要快樂一下？」，並拿出手機秀出多張年輕女子的照片，還在旁搧風點火說明消費方式為40分鐘2千200元，「先手工，再吹，然後打一砲」。

曾男半推半拉，帶著員警前往西園路附近巷弄一間阿公店，但店內人員立即認出便衣員警，轉頭怒斥曾男「你這麼不長眼！」員警此時表明身分，將曾男帶回派出所，並依社會秩序維護法裁罰，同時將這間阿公店，列為優先加強稽查取締「伊拉客」店家。

警方指出，近年來，萬華區廣州街一帶的飲酒店、清茶館、阿公店，為拉攏顧客上門，常派出女店員當街拉客，多年前甚至還曾有飲酒店女子，因沒認出剛到任的萬華分局長而出手拉客，被戲稱為「伊拉克」亂象。

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  • 警方將罕見的「男伊拉克」帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

    警方將罕見的「男伊拉克」帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： 伊拉克 攬客 萬華地區 阿公店
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