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樂極生悲 老闆辦烤肉趴玩槍誤傷員工

2016-09-14  13:35

［記者黃淑莉／雲林報導］許姓僱主10日在公司舉辦中秋烤肉趴，疑把玩槍枝時擦槍走火，擊中一旁曾姓員工腰部，因擔心警察調查，自行請民間救護車送醫，但台西分局仍獲報有人遭槍擊，立及組成專案小組，許姓負責人昨天到案，並帶員警到施厝村產業道路草叢內，取出一把改造手槍。

台西分局10日晚上7點獲報，指有人在麥寮遭槍擊送醫，子彈卡在腰椎第4節處，經緊急開刀救治後，所幸沒有生命危險。警方前往醫院調查發現，受傷曾姓男子是由民間救護車送醫，由僱主許姓男子簽字開刀。

許男向警方表示，10日下午他在公司舉辦中秋烤肉趴，期間曾男一度騎機車外出，返回時即說其腹部遭槍擊，他趕緊請民間救護車將他送醫急救。

員警另再約談其他參加烤肉趴成員，懷疑許姓僱主（有槍砲、殺人前科）涉嫌重大，沒想到許嫌心虛，在分局做完筆錄後即逃逸無蹤，昨天自知無處可逃主動到案，並帶員警到施厝村產業道路，取出犯案改造手槍、彈匣，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂罪嫌移送法辦。

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  • 許姓僱主辦中秋烤肉趴卻玩槍誤傷員工，幸送醫急救無生命危險。（記者黃淑莉翻攝）

    許姓僱主辦中秋烤肉趴卻玩槍誤傷員工，幸送醫急救無生命危險。（記者黃淑莉翻攝）

  • 台西警方在施厝村產業道路旁的草叢裡，找到一枝改造手槍及彈匣。（記者黃淑莉翻攝）

    台西警方在施厝村產業道路旁的草叢裡，找到一枝改造手槍及彈匣。（記者黃淑莉翻攝）

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相關關鍵字： 擦槍走 改造手槍 槍擊案
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