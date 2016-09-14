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風太強！車停等紅燈 被大樹被慘砸…

自小客車停等紅燈，卻遭路樹砸中。（記者蘇福男攝）

2016-09-14  13:29

〔記者蘇福男／岡山報導〕強颱莫蘭蒂登陸，岡山地區今天上午風雨逐漸增強，岡山基督長老教會人行道上1棵約10公尺高的榕樹不敵強風，突然倒下並砸中1部路經的自小客車，車頂凹陷，所幸駕駛毫髮無傷，但飽受驚嚇。

40歲詹姓女駕駛說，上午11點多她剛離開家門不久，車子在壽天路停等紅燈，岡山教會人行道上1棵榕樹不敵強風，突然「碰」的一聲倒下，當時車子震了一下，她趕緊下車察看，發現榕樹不偏不倚就倒在車子後半部，車頂凹陷、玻璃碎裂，幸好人沒有受傷。

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  • 自小客女駕駛毫髮無傷，但飽受驚嚇。（記者蘇福男攝）

    自小客女駕駛毫髮無傷，但飽受驚嚇。（記者蘇福男攝）

  • 高約10公尺的榕樹不敵強風，連根拔起。（記者蘇福男攝）

    高約10公尺的榕樹不敵強風，連根拔起。（記者蘇福男攝）

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