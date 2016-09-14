小客車台68線撞內側護欄翻覆 3人受傷

2016-09-14 13:29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台68線東西向快速公路東往西21K路段今天上午發生自小客車失控撞上內側護欄後翻覆的意外，車上3人受傷，送醫急救後無生命危險；警方初步調查，事故原因疑為地上散落砂石造成小客車打滑，才會失控撞上內側護欄。

警方表示，受傷是1對父母和1名剛出生20幾天的小嬰兒，其中爸爸頭部流血、媽媽身上多處擦傷、小嬰兒被玻璃割傷，前往搶救的人員看到4輪朝天的小客車車頭嚴重毀損，而救出的3人傷勢還算輕微，都覺得這1家3口算是相當幸運。