租農地偷倒爐渣案 承租人和怪手司機都押了！
彰化縣環保局昨天（13日）重返被偷倒事業廢棄物的農田開挖採樣，挖出一大堆建築廢棄物等物。（圖彰化縣環保局提供）
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣大城鄉芳新段和芳苑鄉芳寶段2筆農地，清運業者偷倒事業廢棄的環保案件，經彰化地檢署調查偵辦，承租農地的王姓男子，和開怪手的李姓司機，被檢方以違反廢棄物清理法涉嫌重大，有串證之虞向法院聲請羈押禁見獲准。
彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，該案經查，王男透過朋友介紹向農田地主承租農地，卻在沒有取得合法廢棄物清除處理許可文件的條件下，收受上游業者的事業廢棄物，再雇請貨車把從上游收來的事業廢棄物載運到承租農地，再由李男開怪手開挖翻整農田，掩蓋傾倒的事業廢棄物。
林漢強指出，檢方訊問王男和李男後，認為王男違反廢棄物清理法第46條犯嫌重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，於昨晚向彰化地院聲請羈押禁見，經法院於今天凌晨裁准。
全案於本月9日芳苑警分局接獲民眾通報，位於大城鄉魚寮溪附近河岸和芳苑鄉小西路附近農地，疑似有清運業者回填廢棄物，環保局稽查人員和警方暗中佈線監控，12日果真在芳苑鄉芳寶段的土地，發現怪手進行回填整地，不久又有車輛進入，車上載有疑似燃材鍋爐的爐渣，幹員趁機不可失，當場上前查察，現場抓到車、抓到人。
環保局又於昨天（13日）會同警方、怪手司機，以及承包回填工程業者，重返前述兩筆農地進行開挖和採樣，挖到農田土壤底下約2米深處，挖出回填爐渣、廢磚塊、混凝土塊、廢磁磚等土木或建築廢棄物混合物，初步查出該批回填物來自台中市清水區的事業機構。
偷埋廢棄物中挖出黑色疑似瀘渣的廢棄物。（圖彰化縣環保局提供）
環保局重返被偷倒事業廢棄物的農田進行開挖採樣。（圖彰化縣環保局提供）
彰化縣芳苑鄉芳寶段農地遭人偷倒事業廢棄物，全案經司法介入調查。（圖彰化縣環保局提供）
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標題：租農地偷倒爐渣案 承租人和怪手司機都押了！
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