颱風夜另類勤前訓練 竹山消防弟兄勤務忙不停

2016-09-14 13:08

〔記者謝介裕／南投報導〕不平靜的颱風夜﹗

南投縣竹山鎮延平里今日凌晨近3時許發生1起住宅火警，消防局接獲通報後，立即出動水箱車、水庫車、雲梯車計6車13人，並群呼義消前往搶救，抵達現場時，發現為3樓透天住宅，火舌從2樓臥房竄出燃燒，且黑色濃煙密佈並竄升天際，幸在半小時左右火勢即被撲滅，初估財物損失約15萬元，起火原因疑與煙蒂亂丟有關，但仍有待進一步調查。

值消防人員滅完火後準備收隊之際，突然又接獲距離火場約500公尺處，有1件車禍救援案件，消防局第3大隊副大隊長黃俊翰立刻率隊員前往處理，一抵達集山路與東鄉路交叉路口的車禍現場，發現徐姓男子駕駛的自小客車衝進路旁一家早餐店，造成車體嚴重變形，徐某身體也有多處撕裂傷，並飄散陣陣酒味，經送醫後，已無大礙，但警方表示，徐男已涉及酒後駕車，確實的酒測值，待醫院抽血檢驗報告出爐後，再依法究辦。

消防局第3大隊副大隊長黃俊翰指出，在颱風來襲的三更半夜出任務，一下子打火、一下子處理自撞車禍事故，雖然忙得不可開交，但見到被救援者平安無恙，付出的辛勞總算是值得，也堪稱是另類防颱減災勤前訓練吧﹗