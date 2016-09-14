中市KTV逾20人大混戰…逃太慢的被快打部隊逮捕

中市警局快打部隊陸續馳抵鬥毆的KTV。（記者張瑞楨翻攝）

2016-09-14 12:47

〔記者張瑞楨／台中報導〕深夜不歸問題多？位於台中市北區公園路的一家KTV，今天清晨3時許再度發生鬥毆事件，林姓男子到包廂外講電話，不慎擦撞曾姓男子，林男趕緊道歉，喝得醉醺醺的曾男卻誤認「罵粗話」，返回包廂向朋友抱怨，一群人遂衝入林男的包廂，持酒瓶、椅子毆打林男等10多人，約20人在包廂內混戰，台中市警局第二分局出動快打部隊，但曾男等人已經逃逸，現場只剩下3名施暴者，警方依傷害罪法辦3人，並持續調查其他涉案人。

台中市三分局文正派出所調查，上述兩包廂的人馬，彼此互不相識，其中，林男與朋友10多人唱歌作樂，曾男亦與約7名朋友喝酒狂歡（共約8人），今天清晨3時30分左右，林男到包廂外接聽電話，不慎碰觸到曾男，林男趕緊道歉，喝得醉醺醺的曾男卻誤認是「罵我髒話」。

曾男進入包廂告訴朋友，這一群喝得爛醉的莽夫，人數約8人，不分青紅皂白，就衝入林男的包廂，持酒瓶、椅子等雜物猛毆林男與朋友10多人，一個包廂擠了約20人混戰亂打，連麥克風都變成凶器，林男陣營4人受輕傷。

警方出動5組快打部隊警力10多人，不過，馳抵時曾男陣營僅剩3人，包括曾男在內約5名施暴者已逃跑，警方將離在現場的徐姓（28歲）、洪姓（30歲）與高姓（24歲）等3名施暴者，依據傷害罪嫌法辦，3人都坦承喝醉酒打人，其餘約5人正調查身份中。

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