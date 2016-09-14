陸軍少校強摸女兵胸部 竟強辯「她可以說不要啊」
2016-09-14 13:22
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍六軍團一名少校副營長，藉由開車外出巡查庫房時，猥褻同車一名22歲的女彈藥兵，觸摸女兵胸部及下體，共得逞兩次，今日依利用權勢猥褻罪起訴。
綜合媒體報導，去年11月2日，該名副營長駕駛自小客車載女但要兵前往新竹關西湳湖彈藥庫進行彈藥檢整時，將車子停在彈藥庫附近道路，將手伸進女兵胸罩內摸胸，隨後又將她腰帶、褲子鈕扣解開，伸手觸摸下體、猥褻得逞。不料隔天前往大溪彈藥庫進行彈藥調整時，副營長再度猥褻得逞，事後女兵礙於副營長身分而不敢吭聲，6日後女兵單位副連長發現她行為舉止判若兩人，主動向前詢問，女兵則哭著說出副營長惡行。
檢方偵訊時，副營長坦承撫摸女兵胸部和下體，不過他否認利用職權逼迫女兵，甚至還辯稱：「女兵可以說不要或不上我的車啊。」但檢方認為，副營長與女兵有直接從屬關系，負責督導女兵管理之相關業務，導致女兵被猥褻時不知如何反應，其行為明顯是利用權勢逼迫女兵，文姓副營長最後依利用權勢猥褻罪起訴。
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