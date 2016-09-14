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覬覦正妹店員美色 男子襲胸竟辯「找廁所」

2016-09-14  12:41

〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓男子被控去年到新竹一家超商，見超商正妹店員獨自在庫房補貨，竟潛入對她襲胸強制猥褻，被害正妹賣力掙扎逃到庫房門口，鄭才罷手，被害人憤而提告，審理時鄭否認涉案，掰稱「找廁所」才誤入超商庫房，高等法院今依強制猥褻罪判他8月徒刑，還可上訴。

鄭男任職於某人力派遣公司，去年5月30日晚間9到新竹市某連鎖超商，看見身材姣好的18歲正妹店員小倩（化名）忙進忙出，為之傾倒，眼睛盯著她的身影不放。

後來，小倩獨自進入櫃台旁的庫房內補貨，並未關門，鄭男起色心，趁超商內無人之際，走進庫房內，立即以左手用力抓住小倩右手，防止她抵抗，接著以右手強行撫摸其胸部得逞。小倩因鄭男突兀舉動受到驚嚇，隨即出言制止，但鄭男仍不停手持續亂摸胸部，小倩使勁逃至庫房門口，鄭男才住手並逃離超商。

小倩不甘受辱，檢具超商內監視器光碟等證物，向新竹地檢署對鄭男提出強制猥褻罪告訴，檢方偵查後將他起訴。

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