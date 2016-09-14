覬覦正妹店員美色 男子襲胸竟辯「找廁所」
2016-09-14 12:41
〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓男子被控去年到新竹一家超商，見超商正妹店員獨自在庫房補貨，竟潛入對她襲胸強制猥褻，被害正妹賣力掙扎逃到庫房門口，鄭才罷手，被害人憤而提告，審理時鄭否認涉案，掰稱「找廁所」才誤入超商庫房，高等法院今依強制猥褻罪判他8月徒刑，還可上訴。
鄭男任職於某人力派遣公司，去年5月30日晚間9到新竹市某連鎖超商，看見身材姣好的18歲正妹店員小倩（化名）忙進忙出，為之傾倒，眼睛盯著她的身影不放。
後來，小倩獨自進入櫃台旁的庫房內補貨，並未關門，鄭男起色心，趁超商內無人之際，走進庫房內，立即以左手用力抓住小倩右手，防止她抵抗，接著以右手強行撫摸其胸部得逞。小倩因鄭男突兀舉動受到驚嚇，隨即出言制止，但鄭男仍不停手持續亂摸胸部，小倩使勁逃至庫房門口，鄭男才住手並逃離超商。
小倩不甘受辱，檢具超商內監視器光碟等證物，向新竹地檢署對鄭男提出強制猥褻罪告訴，檢方偵查後將他起訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 維修車脫軌 松山新店線卡11.5小時
- 莫蘭蒂助興 林威助滿貫砲打落犀
- 入聯宣達團見美議員 盼檢討一中政策
- 中秋節加颱風 北市蔬菜價漲14.6%
- 全家未揭露重要加盟資訊 公平會重罰300萬元
- 徐若瑄保鮮感情 尪半夜睡醒做這件事
- 七休一新解 勞動部︰十月一日上路
- 彰化颱風假「放個毛」台南也有「靠北喔」？
- 江丙坤爆：2008馬政府上台寫給對岸的第一封信…
- 澎湖限定 立榮酷企鵝度假機來了
- 今晚11點實施╱中秋疏運 國道夜間免收費
- 哥倫比亞發生規模6.0強震
- 浩翔金鐘合體憲哥 惶恐如搭屍速列車
- 南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
- 颱風眼依然清晰！莫蘭蒂以強颱姿態進入台灣海峽
- 資源回收車客語放送 三義鄉親歡喜
- 帕妃勤練國語歌 17日會台粉
- 仁愛新眉原橋通車 串連賞梅秘境
- 炎亞綸送爺爺最後一程 體會人生無常
- 錢柏渝熱戀富商 結婚差頭期款
- 關鍵時刻》鋒砲登上大聯盟 台灣第1人
- 相信人性本善不用打卡 宏碁被新北市連罰兩次
- 亞洲挑戰盃》禁區失守三分不準 我吞首敗
- 紓解車潮 拱天宮聯絡道路動工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 East European trio indicted over First Commercial heist
- 今晚和明天門診停診 麻豆新樓醫院急診照常
- 莫蘭蒂威力驚人！刷新恆春120年風速紀錄
- 莫蘭蒂威力強大 恆春風破百年紀錄
- 強颱發威 台鐵東部幹線、南迴線全面停駛
- 三星安農溪畔 打造「公園高爾夫」
- 催生Maker 新北籌設工具圖書館
- 中秋假前賣壓不減 台股9000點下區間整理
- 里長催促松山機場遷建 柯：最近一忙沒處理
- 《全國首創》台中9所市立高中特色課程 可跨校選修
- 300漁船返港避風頭 海岸管制
- 【連假出遊注意】水雉園區、烏山頭水庫 活動延期
- 女諧星遊巴黎食物中毒 送醫不忘拍搞笑相親影片
- MLB》布朗明年穿藍白杉？ 外媒：幾乎底定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：覬覦正妹店員美色 男子襲胸竟辯「找廁所」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分